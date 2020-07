Federer domina Berrettini e vola ai quarti

(Foto Fotogramma)

Niente da fare per Matteo Berrettini che esce di scena agli ottavi di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Londra sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Il 23enne romano, numero 20 del mondo e 17 del seeding, si arrende al 37enne svizzero Roger Federer, numero 3 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il netto punteggio di 6-1, 6-2, 6-2 in un'ora e 13 minuti.