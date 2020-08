Nadal ko, Federer in finale a Wimbledon

(Afp)

Roger Federer si qualifica per la 12esima volta in carriera alla finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Lo svizzero, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge il rivale di una vita, lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del ranking Atp e 3 del seeding, con il punteggio di 7-6 (7-3), 1-6, 6-3, 6-4 in tre ore e due minuti. Federer cercherà il nono titolo ai 'Championships' domenica contro il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e del tabellone.