Detti bronzo con record

Gabriele Detti (Afp)

Gabriele Detti ha vinto la medaglia di bronzo nei 400 stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju. Il 24enne livornese si è piazzato terzo in 3'43''23, nuovo record italiano, bissando il bronzo conquistato due anni fa nella rassegna iridata di Budapest. E' la prima medaglia per l'Italia in questo Mondiale appena iniziato. La vittoria è andata ancora una volta al cinese Sun Yang, al quarto titolo iridato di fila, con il tempo di 3'42''44. Argento all'australiano Mack Horton (3'43''17).