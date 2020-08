(Ipa/Fotogramma)

Romelo Lukaku sbarca a Milano e accende l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter. L'attaccante belga è arrivato a Malpensa nella notte con un volo privato da Bruxelles insieme all'agente Federico Pastorello, che ha fatto da intermediario per conto dell'Inter nella trattativa con il Manchester United.

L'intesa è stata trovata per 65 milioni di euro più un massimo di 10 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Nonostante l'orario notturno, centinaia di tifosi nerazzurri hanno accolto il giocatore all'aeroporto intonando i primi cori per lui senza dimenticare la storica rivalità con la Juventus: "Segna a Torino, Lukaku segna a Torino", hanno gridato i tifosi al giocatore, che li ha salutati sorridente con un cenno della mano. Non sono mancati nemmeno cori contro Icardi, ormai fuori dai piani del tecnico Antonio Conte e della società.

Questa mattina Lukaku ha lasciato l'hotel intorno alle 9 per recarsi alla clinica Humanitas dove ha effettuato le visite mediche prima della firma del contratto che lo legherà all'Inter per le prossime cinque stagioni. "L'Inter non è un club per tutti, per questo sono qui", scrive il neo nerazzurro per il primo messaggio social dopo il suo arrivo a Milano. Il video dell'attaccante belga con indosso la maglia dell'Inter è stato postato dal club.

"Volevo solo l'Inter, perché Inter is not for everyone (non è per tutti, ndr). Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria", le prime parole di Lukaku.