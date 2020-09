Giochi del Mediterraneo 2026 assegnati a Taranto dopo 29 anni

(Fotogramma)

La XX edizione dei Giochi del Mediterraneo si svolgerà a Taranto. L'assegnazione è avvenuta oggi a Patrasso, in Grecia, nel corso dell'assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) che ha stabilito anche di posticipare l'edizione pugliese al 2026. L’'talia ha già ospitato tre volte la manifestazione sportiva multidisciplinare dedicata ai 26 Paesi dell'area mediterranea, l'ultima nel 2009 a Pescara. I Giochi del Mediterraneo torneranno in Puglia dopo 29 anni (Bari 1997).

In rappresentanza del Coni erano presenti in Grecia la vice presidente Alessandra Sensini, il membro onorario del Cio, Mario Pescante, Elio Sannicandro, membro del Consiglio nazionale del Coni e coordinatore del dossier della candidatura, i presidenti federali Michele Barbone (danza sportiva) e Angelo Cito (taekwondo). La delegazione italiana era formata inoltre dal governatore della Puglia, Michele Emiliano, dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci e dall’onorevole Rosalba De Giorgi.

Il presidente del CIJM Amar Addadi, che nel suo discorso si è complimentato con il Coni e il presidente Giovanni Malagò per l’assegnazione a Milano-Cortina dei Giochi olimpici invernali 2026, ha quindi nominato membri onorari del CIJM Mario Pescante, per la sua carriera dedicata allo sport, e Tullio Paratore, ex dirigente Coni e attuale presidente della commissione Cooperazione e Sviluppo CIJM.

"Il 2026 sarà un anno speciale per lo sport italiano. Oltre alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, infatti, l'Italia, con Taranto e la Puglia, ospiterà la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta di un nuovo e importante riconoscimento per il nostro Paese e, in particolare, per il mondo sportivo che fa riferimento al Comitato olimpico nazionale italiano e che è apprezzato all’estero per le capacità mostrate nell’organizzazione dei grandi eventi". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la notizia dell'assegnazione a Taranto dei Giochi del Mediterraneo del 2026.

"Lavorando insieme, facendo squadra – conclude-, abbiamo dimostrato ancora una volta di saperci giocare le nostre carte. Con soddisfazione e orgoglio posso affermare che l'Italia vivrà un 2026 da assoluta protagonista sul palcoscenico dello sport mondiale".