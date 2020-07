"Un cretino totale", Panatta stronca Kyrgios

(Fotogramma)

"Kyrgios è un cretino totale". Adriano Panatta stronca il controverso tennista australiano, più volte finito al centro delle critiche per i suoi atteggiamenti sopra le righe in campo. "Uno che gioca bene a tennis come lui ed è così cretino è davvero un peccato", dice il mito del tennis italiano ai microfoni di Rai Radio 2, nel corso della trasmissione 'I lunatici del weekend'. "Lui - continua Panatta - non perde la testa, è proprio cretino. McEnroe invece è un grande paraculo, perché lui sfruttava la scena, faceva la scena di arrabbiarsi ma ne traeva sempre vantaggio".

Panatta si sofferma anche sul fenomeno dei social network: "Io mi chiedo perché una persona che fa politica debba comunicare con i social, sarebbe meglio che parlassero visto che stanno anche in televisione. Io non li uso tantissimo, ho un canale YouTube dove parlo di tennis. Questi, ad esempio, che stanno su Instagram che vogliono far sapere tutto quello che fanno, che mangiano la mattina, dove vanno. A parte i politici, ad esempio la Ferragni anche se si tratta di un business, chi se ne frega? Lei facesse quello che vuole, fortunatamente viviamo in un Paese libero, ma io non approvo. Perché devo fare sapere dove sono, dove vado e chi vedo? Mi sembrano tutti matti. Io non sono geloso che lei faccia i soldi, non mi è nemmeno antipatica anche perché non la conosco personalmente, lo trovo semplicemente un sistema allucinante. Poi lei almeno lo fa per i soldi, ma gli altri perché?".