Juve, piccolo problema muscolare per Ronaldo

"Qualcuno potrà riposare con il Brescia? Valuterò i cambi. Ronaldo ieri aveva un piccolo problema all'adduttore ed è normale. Valuterò i dati e capirò per chi è indispensabile il riposo". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, in vista della sfida di domani in campionato con il Brescia. "Come sta Higuain? Non ha avuto fratture al naso, quindi penso sia a disposizione. La grande difficoltà che ha avuto in partita è stata la fatica a respirare per il tamponamento, ma è stata scongiurata la frattura", ha aggiunto il tecnico.