Carraro d'oro e Castiglioni d'argento nei 100 rana

Doppietta azzurra nei 100 rana femminili agli Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow. La medaglia d'oro è andata a Martina Carraro in 1'04''51 e quella d'argento ad Arianna Castiglioni in 1'05"01. Terzo posto e medaglia di bronzo per la finlandese Jenna Laukkanen (1'05"12). L'Italia fa 200 medaglie agli Europei di vasca corta a Glasgow. La genovese dopo l'argento nei 50 rana si prende per la prima volta il gradino più alto del podio. Per la Carraro è anche il primato italiano. ''L'oro è speciale. La gara è andata molto bene; era quella che volevo fare. Non è uscito un grandissimo tempo ma va bene così", ha detto la Carraro a Rai Sport dopo il successo.