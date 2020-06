Pellegrini argento nei 200 sl, doppietta azzurra nei 100 rana

(Fotogramma)

Medaglia d'argento per Federica Pellegrini nei 200 stile libero agli Europei in vasca corta di Glasgow con il tempo di 1'52''88. L'oro è andato un po' a sorpresa all'inglese Freya Anderson con il tempo di 1'52''77. Il bronzo è andato all'olandese Framke Heemskerk in 1'53''35. Ottavo posto per l'altra azzurra Margherita Panziera. Con questo argento l'Italia vola al primo posto del medagliere.

"La Anderson non l'avevo proprio vista. Va benissimo così, non mi cambia la vita e non sono stata anche molto bene, ho vomitato prima della gara. Peccato perché se l'avessi avuta vicina sarei riuscita a vederla", dice l'azzurra alla Rai. "Non si è nuotato un grandissimo 200 in media. Io sono contenta, quel decimo non mi cambia la vita".

L'argento di Pellegrini arriva dopo la doppietta tricolore nei 100 rana, vinti da Martina Carraro davanti ad Arianna Castiglioni.