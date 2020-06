Juve ko, il web 'processa' Sarri e società

(Afp)

La Juve va ko. Colpa di Sarri? Colpa del mercato? Colpa della società? La Vecchia Signora cade sul campo della Lazio e incassa la prima sconfitta in campionato. Al fischio finale, sui social partono i processi. I tifosi, in particolare su Twitter, si dividono in un dibattito che produce migliaia di messaggi e produce tendenze bianconere. Sul banco degli imputati finisce inevitabilmente il tecnico Maurizio Sarri, che nei primi 5 mesi all’ombra della Mole ha faticato a dare la sua impronta alla squadra.

La Juve gioca male, dicono i critici, e subisce troppo. Anche a Roma, dopo il vantaggio firmato da Ronaldo, i campioni d’Italia hanno arretrato. E hanno finito, complice l’espulsione di Cuadrado, per incassare 3 reti contro la squadra più in forma del campionato. Il web bianconero comprende un’ampia fetta di tifoseria che assolve il tecnico e accende i riflettori sull’operato della società e in particolare di Fabio Paratici, regista del mercato. A Sarri è stata consegnata una rosa incompleta, con un terzino destro ‘inventato’ (il solito Cuadrado) e un centrocampo ‘rivedibile’. In attacco tutto bene? Non proprio. Il risveglio di Ronaldo non basta. "Ci serve un 9", scrivono in tanti.

Siamo a dicembre. Questa squadra non ha una identità di gioco, non ha più nemmeno quel carattere e quella grinta che aveva ad inizio campionato. Per quanto mi riguarda #Sarri può tornarsene a casa, lui è chi l'ha voluto. #LazioJuve — Enrico Danna (@enricodanna) December 7, 2019

Ho sempre detto che il mercato estivo sarebbe stato il grosso problema di tutta questa stagione



Lasciare a #Sarri gente fuori progetto,tra chi rimane a casa e chi invece vive in infermeria



Sarri oggi non ha colpe,non ha la gente adatta al suo calcio — AntonioSalatino (@antosalatino) December 7, 2019