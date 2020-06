Conte: "Assenze nel Barcellona? Hanno 20 titolari, dovremo dare tutto"

Antonio Conte

"Stiamo parlando del Barcellona, di una delle squadre più forti al mondo, con una rosa di giocatori molto forte. Sono tra le 4-5 che partono con l'obiettivo di vincere tutto e se questo è l'obiettivo la rosa deve essere composta da 20 giocatori tutti potenziali titolari". Così l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia del match con il Barcellona, valido per l'ultima giornata del gruppo F di Champions League. I catalani hanno già matematicamente vinto il girone e faranno a meno di Leo Messi, mentre ai nerazzurri serve un successo per garantirsi la qualificazione.

"Penso che da parte del Barcellona ci sia la serenità del primo posto ma anche la serenità di giocarsi la partita senza grande pressione e questo può essere un aspetto positivo perché la pressione può appesantire le gambe e crearti dei problemi -sottolinea il tecnico nerazzurro in conferenza stampa-. Detto questo dobbiamo pensare a noi, ad affrontare la gara nella giusta maniera. Dirò ai ragazzi di non avere recriminazioni a fine partita, anche se a volte contro squadre così non basta dare tutto".