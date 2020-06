Inter disastro, ko e fuori da Champions

(Afp)

L'Inter eliminata dalla Champions League. I nerazzurri vengono sconfitti in casa 2-1 dal Barcellona e chiudono al terzo posto nel girone, alle spalle dei catalani e del Borussia Dortmund. La formazione di Antonio Conte subisce il gol di Carles Perez al 23’, risponde con Lukaku al 44’ e nel finale, quando cerca il gol qualificazione, viene affondata all’86’ da Fati. L’Inter va al tappeto e a febbraio ripartirà dall’Europa League.

Conte aveva gli uomini contati ma anche il Barcellona era arrivato a Milano con Messi rimasto in Catalogna e tante riserve in campo. L'Inter parte bene e al 7' assist di Godin per Lukaku che batte Neto, ma l'attaccante belga era in fuorigioco e la rete viene annullata. Passa un minuto e risponde il Barcellona con un diagonale pericoloso di Perez in area, ma è ottima la risposta di Handanovic. La gara è aperta, l'Inter spinge e al 19' filtrante di Lautaro per Lukaku che serve sulla sinistra Biraghi, gran tiro dell'esterno ma Neto respinge. Ribaltamento di fronte e catalani in vantaggio: al 22' servizio in area di Griezmann, Godin anticipa Vidal ma diventa un assist perfetto per Perez che supera facilmente Handanovic per lo 0-1.

La squadra di Conte accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio: al 32' su un calcio d'angolo di Vidal, Lenglet si divora lo 0-2 a due passi dalla porta. La riposta nerazzurra arriva al 35': lancio di De Vrij per Lautaro che stoppa e tira, ma Neto è bravo a difendere il primo palo. Un minuto dopo Inter vicina al pari, cross di Lukaku per l'incornata di testa di D'Ambrosio che termina fuori di pochissimo. Ma il gol è maturo e arriva al 44': sponda in area di Lautaro per Lukaku che dal limite trovato un sinistro preciso che si infila in rete per l'1-1.

Ad inizio ripresa bello spunto di Rakitic ma il tiro viene respinto in angolo da Skriniar. Il Barca controlla e riparte e al 58' Perez serve Griezmann in area, tiro incrociato di sinistro e grande risposta di Handanovic. L'Inter ha bisogno di vincere e ricomincia a spingere, al 61' lancio di Borja Valero per Lukaku che supera di fisico Todibo, poi però tira incredibilmente addosso a Neto, sprecando una clamorosa occasione. Valverde cambia e inserisce Suarez e De Jong per Griezmann e Rakitic, ma la squadra di Conte continua a pressare alto.

Al 64' Lautaro serve in profondità Lukaku che però si allunga la palla per superare Neto. Il Barcellona tenta da lontano con un destro di Wague, la palla termina non lontana dall'incrocio. Ma è l'Inter più pericolosa e al 71' sfiora ancora il vantaggio. Lukaku serve Lautaro che dopo un sombrero su Lenglet prova l'esterno dal limite, ma la palla termina fuori di pochissimo. L'argentino ci riprova poco dopo va in rete dopo stop e turo ma viene annullato per fuorigioco.

Ad un quarto d'ora dalla fine Conte tenta il tutto per tutto e dopo aver inserito Lazaro per Biraghi mette dentro Politano per D'Ambrosio ed Esposito per Borja Valero. All'80' ancora un gol annullato all'Inter a Lautaro per fuorigioco di Lukaku nell'azione. L'Inter continua spingere ma rischia in contropiede e su un ribaltamento di fronte la grazia Perez che da buona posizione conclude alle stelle. All'86' appena entrato il classe 2002 Ansu Fati scambia con Suarez e batte Handanovic con un tiro dal limite che tocca il palo prima di infilarsi in rete per il 2-1 finale per i catalani. Un gol da predestinato.