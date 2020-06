Bologna colpaccio con l'Atalanta, il Milan pari col Sassuolo

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic (foto Ipa/Fotogramma)

Il Bologna batte 2-1 l'Atalanta in un match della sedicesima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. A decidere il match le reti di Palacio al 12' e Poli al 53', di Malinovski il gol della bandiera degli ospiti al 60'. All'89' i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Danilo per doppia ammonizione.

I ragazzi di Sinisa Mihajlovic, in panchina per la seconda domenica di fila a meno di due mesi dal trapianto di midollo, salgono all'undicesimo posto con 19 punti in classifica agganciando il Verona. Sotto tono i bergamaschi che pagano le fatiche di mercoledì in Champions League e incassano la quarta sconfitta stagionale. In classifica i nerazzurri restano fermi a quota 28 in sesta posizione.

Dopo due vittorie di fila frena anche il Milan di Stefano Pioli, che nel giorno delle celebrazioni per i 120 anni di storia del club non è andato oltre un pareggio casalingo a reti inviolate contro il Sassuolo. Prova sfortunata dei rossoneri, che giocano un secondo tempo tutto all'attacco sfiorando diverse volte il gol soprattuto con Leao, entrato nel finale al posto di Piatek, che prende un palo e una traversa. Migliore in campo un super Pegolo che dice di no diverse volte agli attaccanti avversari. In classifica il Milan sale a quota 21 agganciando Napoli e Torino in ottava posizione, mentre il Sassuolo è 13esimo con 16 punti.