Roma-Friedkin, il club: "Ad oggi nessun accordo definitivo"

Foto AFP

"Ad oggi non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo" per la cessione della Roma al gruppo Friedkin. E' quanto precisa il club giallorosso, su richiesta della Consob, in merito alla trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin.

Roma a Friedkin, fumata bianca vicina

In una nota, la Roma conferma "che sono in corso negoziazioni", sottolineando che "qualsiasi operazione con il Gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul Gruppo AS Roma". "In caso di perfezionamento di accordi definitivi aventi ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni detenute in A.S. Roma S.p.A., AS ROMA SPV LLC fornirà adeguata informativa al mercato nei termini di legge", conclude il club giallorosso.