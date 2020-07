Tommasi: "Grazie De Rossi, ha onorato maglia Roma e Nazionale"

Il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi (Fotogramma)

"A nome dei calciatori mi sento di ringraziare Daniele per tutto quello che ha fatto nella sua straordinaria carriera. Ha non solo onorato al massimo la maglia azzurra e quella giallorossa e in questi pochi mesi quella del Boca ma ha onorato il gioco del calcio". Il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, esalta Daniele De Rossi all'indomani del ritiro dell'ex capitano della Roma.

"Il suo addio -aggiunge Tommasi all'Adnkronos- era nell'aria dopo il cambio della dirigenza al Boca, visto che lui era stato preso su precisa indicazione di Burdisso, a questo si è aggiunto la voglia di stare più vicino alla figlia ed è arrivata una decisione non inattesa".

Il numero uno dell'Aic si esprime poi sulla volontà di De Rossi di allenare: "So da tempo del suo interesse a intraprendere una carriera da tecnico, ha un esempio in famiglia di primissimo livello (il padre Alberto è l'allenatore della Primavera della Roma ndr) e soprattutto ha la qualità più importante che è la voglia di farlo. Però queste componenti non bastano, quella dell'allenatore è una carriera che non si improvvisa, piena di difficoltà". Sulla possibilità di sedere sulla panchina della Roma, Tommasi si mostra cauto: "Immagino che sia un suo sogno, ma non si deve correre....".