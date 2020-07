Lukaku stende il Cagliari, l'Inter vince 4-1

(Afp)

Romelu Lukaku con una doppietta stende il Cagliari con l'Inter che si impone 4-1 a San Siro anche grazie ai gol di Borja Valero e Ranocchia per i nerazzurri e un gol di Oliva per i sardi. Successo netto della squadra di Antonio Conte nonostante un robusto turn-over che ha accompagnato questi ottavi di finale di Coppa Italia. Nei quarti i nerazzurri affronteranno la vincente di Fiorentina-Atalanta di domani.

Nell'Inter l'occasione è propizia per rivedere all'opera, dopo il serio infortunio Alexis Sanchez, buoni spunti ma è stato il belga il mattatore della serata con un gol velocissimo dopo appena 23 secondi con un diagonale rasoterra su un retropassaggio sbagliato della difesa avversaria, che ha indirizzato la gara, e con la rete del momentaneo 3-0 di testa sotto la traversa al 49', oltre ad una rete annullata dal Var all'11' della prima frazione di gioco. Nel mezzo il gol di Borja Valero al 22'. Mentre nel finale di gara la squadra di Maran colpisce un palo con Nainggolan e va a segno al 72' con Oliva, poi all'80' Ranocchia di testa firma il poker finale.