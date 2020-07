Del Piero a Dybala: "Bello fare gol così". E La Joya risponde

(Foto Fotogramma)

Alex Del Piero strizza l'occhio a Paulo Dybala dopo la magia del talento argentino della Juventus nel match vinto dai bianconeri per 4-0 contro l'Udinese in coppa Italia. L'ex numero 10 si è rivolto direttamente all'attuale numero 10 della Juve 'taggandolo' in un suo post su twitter. "Bello fare gol così, eh", ha scritto Del Piero riferendosi al sinistro a giro all'incrocio dei pali di Dybala contro i friulani, un gol che a tanti tifosi sui social ha ricordato altre perle di Del Piero.









Così anche alla Juventus, che è intervenuta su twitter commentando il messaggio di 'Pinturicchio': "Ecco dove l'avevamo già visto", scrive il club bianconero. E non si è fatta attendere la risposta di Dybala, che ha raccolto così l'assist del suo illustre predecessore: "I poteri del numero 10 e della fascia di capitano!", ha esclamato 'La Joya' pubblicando una sua foto durante la partita contro l'Udinese con la prestigiosa maglia sulle spalle e la fascia al braccio.