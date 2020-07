"Dybala come Del Piero", sui social tutti pazzi per La Joya

Foto AFP

Paulo Dybala incanta e sui social impazza il paragone con un suo illustre predecessore alla Juventus: Alex Del Piero. L'attuale numero 10 bianconero è stato grande protagonista nel match di coppa Italia contro l'Udinese, vinto dalla Juve per 4-0, con una serie di giocate da sogno: dal duetto con Higuain nell'azione del primo gol alla doppietta che ha spianato la strada dei quarti ai bianconeri.

Tra le magie del talento argentino, in tanti tra i tifosi della Juve hanno evidenziato il sinistro a giro all'incrocio dei pali con il quale ha firmato il 3-0. Un numero, appunto, alla Del Piero. "Paulo Dybala realizza un gol alla Del Piero a piede invertito! Capolavoro", "Di 10 in 10. Poesia in movimento", "Con il deepfake si può sostituire la faccia di Dybala con quella di Del Piero e godere di più", sono solo alcuni dei commenti che si leggono su twitter. Non mancano riferimenti alla 'Vecchia Signora' di Gianni Agnelli: "Se Del Piero era Pinturicchio, come lo avrebbe soprannominato l’avvocato Paulo Dybala?".