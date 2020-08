Audio 'rubato' De Siervo, procura di Milano apre fascicolo

Foto Fotogramma

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo, al momento senza ipotesi di reato né indagati, in relazione all’audio registrato di nascosto durante il consiglio della Lega calcio di Serie A del 23 settembre e poi reso pubblico, in cui l’ad Luigi De Siervo parlava di cori razzisti allo stadio "da non trasmettere in diretta tv". Il fascicolo è stato aperto dal pm Alberto Nobili.