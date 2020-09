Magnini assolto, annullata squalifica per doping

(FOTOGRAMMA/IPA)

"Ho vinto. Il Tas mi ha assolto in pieno". Queste le parole colme di soddisfazione dell'ex nuotatore azzurro Filippo Magnini sui suoi social, dopo la decisione del Tas di assolverlo e annullare la squalifica a 4 anni per doping comminata all'ex campione dagli organi di giustizia sportiva italiana. "È sempre stato così, le gare le ho sempre vinte negli ultimi metri. Mi hanno insegnato a non mollare mai - prosegue Magnini -. Sono sempre stato un atleta e una persona corretta. Tremo dalla gioia...".