Coronavirus, positivo Zaccagni dell'Hellas Verona

Fotogramma /Ipa

L'Hellas Verona ha comunicato che "Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami medici che hanno evidenziato la sua positività al Coronavirus-COVID-19". "Il calciatore, così come tutta la squadra, prolungherà il già attivato isolamento volontario domiciliare sino al prossimo 25 marzo, continuando ad essere monitorato. Zaccagni sta bene: nei giorni scorsi ha avuto solo qualche linea di febbre", ha comunicato il Verona.

"Volevo ringraziare tutti voi per l'affetto ricevuto in questo delicato momento! Vi rassicuro dicendo che sto bene e torneremo presto a gioire tutti insieme!!!". Sono le parole in un post su Instagram del centrocampista dell'Hellas Verona.