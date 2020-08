Milan, infortunio per Ibra in allenamento

(Fotogramma/Ipa)

Allarme in casa Milan per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha accusato un problema al polpaccio nel corso della partitella di fine allenamento. Il giocatore domani sosterrà gli esami per stabilire l'entità dell'infortunio. Il 38enne svedese ha lasciato Milanello senza stampelle.