Calcio, ok alla quarantena soft

(Afp)

E' finalmente arrivato l'ok alla quarantena 'soft' che permetterà di chiudere regolarmente i campionati di Serie A e B. A quanto apprende l'Adnkronos, è stato emesso poco fa l'atto amministrativo per il via libera a quella che è stata definita la 'quarantena soft'. Un atto amministrativo come aveva infatti detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora era il modo più rapido per sanare l'incompatibilità tra il protocollo Figc e il Decreto Legge del 16 maggio.