We Run Together, asta beneficenza promossa dal Papa non si ferma

(Afp)

Nelle ultime due settimane sono stati raccolti più di 50.000€, ma la gara di solidarietà “We Run Together – Supporting our team” non si ferma. L’asta di beneficenza sportiva - organizzata da Athletica Vaticana, Fiamme Gialle, “Cortile dei Gentili” e Fidal-Lazio, e promossa da Papa Francesco - prosegue e inaugura il suo terzo periodo con 11 nuovi premi ed esperienze sportive, rese disponibili da atleti e campioni di fama internazionale, di diverse discipline.

Chi desidera contribuire attivamente a sostenere la lotta contro il Covid-19, aggiudicandosi un cimelio sportivo o un’esperienza indimenticabile, potrà accedere al sito https://www.charitystars.com/collection/we-run-together-it e fare la sua offerta. Fino a domani, giovedì 25 giugno, saranno disponibili più di 20 premi diversi.

Questi gli oggetti e le esperienze all’asta fino a giovedì 25 giugno: 1. Trono di Papa Francesco, personalizzato per lui con la maglia della nazionale Italiana e di quella Argentina cucite nello schienale; 2. Paratia dell’alettone posteriore della Ferrari SF90, che nel 2019 ha vinto il GP d’Italia a Monza con Charles Leclerc, autografata da Piero Ferrari; 3. Canottiera di Pietro Mennea, indossata ai Campionati Mondiali Universitari Roma 1975, visita allo studio di Pietro Mennea e cena per due persone in compagnia della moglie dell’atleta e di altre personalità istituzionali; 4. Allenamento e cena con Gianmarco Tamberi e canottiera e scarpa autografate dal campione; 5. Allenamento in palestra e pranzo con il rugbysta Andrea Lo Cicero; 6. Costume indossato e autografato di Tania Cagnotto; 7. Casco e jacket di Arianna Fontana autografati; 8. Tuta di Bebe Vio indossata agli Europei 2016; 9. Mascherina Diabolik di Assunta Legnante; 10. Cena per una persona con Antonio Rossi e tuta del kit dei Giochi Olimpici di Atlanta 1996 autografata.

Gli oggetti e le esperienze all’asta fino a venerdì 3 luglio: 1. Maglia personalizzata per Papa Francesco degli Harlem Globetrotters; 2. Pettorale e tuta da gara di Dorothea Wierer autografati; 3. Allenamento e giornata con Yeman Crippa; 4. Maglia della Nazionale Italiana di Pallavolo di Ivan Zaytsev, autografata; 5. Maglia della Nazionale Italiana di Pallavolo di Cristina Chirichella autografata; 6. Vacanza per due persone presso il Dolomite Residence di Manuela e Manfred Mӧlgg; 7. Guantoni di Clemente Russo autografati e libro a fumetti su Nino Benvenuti autografato; 8. Una giornata a Cortina con Kristian Ghedina; 9. Judogi della campionessa olimpica Giulia Quintavalle autografato; 10. Polo della Nazionale Italiana Paralimpica indossata da Monica Contrafatto a Rio 2016; 11. Canottiera da gara autografata da Nicole Orlando.

Tutti coloro che desiderano contribuire alla raccolta fondi, pur non partecipando alle aste, potranno fare una donazione libera, sempre nella sezione dedicata a We Run Together sul sito www.charitystars.com. Partecipando alle aste o facendo una donazione libera si avrà la possibilità di essere sorteggiati per ricevere dei premi speciali, tra cui una maglietta di Athletica Vaticana autografata da Papa Francesco.