Zeman: "L'Atalanta stranamente corre ancora tanto..."

"Sta correndo ancora l'Atalanta. Corre tanto, con i problemi che c'erano a Bergamo pensavo non avesse tempo per prepararsi e lavorare. Ieri contro la Lazio ha corso fino alla fine? Sì, vabbeh. Se poi Malinovskiy indovina quel tiro...". Zdenek Zeman interviene a Un giorno da pecora e risponde alle domande sui match di campionato giocati ieri. In particolare, spazio alla prestazione dell'Atalanta che ha rimontato da 0-2 battendo la Lazio 3-2. "L'Atalanta ha meritato? Sì, anche se pensavo che dopo il vantaggio per 2-0 la Lazio potesse chiudere il match. La Juve vince il campionato? E' tutto da giocare, perché nemmeno la Juve sta tanto bene", dice il boemo.

"Come sto? Abbastanza bene, sono 4 mesi che cerco di evitare il virus. Finora ci sono riuscito. La mascherina la uso, soprattutto per non disturbare gli altri. Sono andato al ristorante, ma all'aperto. Non sono andato allo stadio... Il calcio così è senza sale, senza la gente non c'è molto piacere. Dovrebbe essere uno spettacolo, se non c'è il pubblico che spettacolo è?''.

