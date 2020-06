Benevento vince e conquista la Serie A

Fotogramma /Ipa

Storico traguardo per il Benevento di Pippo Inzaghi, che batte la Juve Stabia 1-0 e si guadagna la Serie A con sette giornate di anticipo. A segnare il gol partita della 31/a giornata della Serie B, questa sera al 'Vigorito', è stato Marco Sau al 70'.

"Sono davvero felice per la promozione del Benevento in serie A. Un traguardo strameritato, raggiunto quando mancano ancora 7 giornate alla fine del campionato, eguagliando il record dell’Ascoli. Complimenti e bentornato nella massima serie, ci vediamo al derby". Così su Facebook il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora.