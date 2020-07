La Sampdoria ribalta il Parma e vince 3-2

Foto Ipa/Fotogramma

La Sampdoria ribalta il Parma e si impone 3-2 in rimonta al Tardini in una gara dai due volti. Primo tempo marcato ducali con il vantaggio di 2-0 e la terza rete sfiorata in più di una occasione con un gol annullato dal Var a Caprari per fuorigioco, e una ripresa a tutta della squadra di Ranieri dove trova tre reti e si aggiudica i tre punti. Con questo successo i doriani salgono a 41 punti scavalcando proprio il Parma fermo a 40.

Gialloblu in vantaggio al 18' del primo tempo con una potente conclusione di Gervinho e raddoppio al 40' con l'autorete del doriano Bereszynski. Nella ripresa la gara cambia totalmente con i blucerchiati che accorciano le distanze al 48' con un perfetto colpo di testa di Julian Chabot, pareggiano al 69' grazie al tocco di classe di Quagliarella e operano il sorpasso al 78' con una pregevole rete di Bonazzoli. Nel finale forcing della squadra di D'Aversa alla ricerca del pari senza fortuna.