Juve campione, la corsa verso il nono scudetto di fila

(Afp)

Nono titolo consecutivo per la Juventus dei record, il primo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. La stagione era cominciata il 24 agosto con una vittoria di misura a Parma, decisiva una rete del capitano Chiellini. Il 31 agosto allo Stadium la prima prova del fuoco, Sarri che incontra il suo passato, il Napoli. Partita pirotecnica conclusasi col 4-3 finale bianconero grazie a un autogol di Koulibaly nel recupero.

Alla terza il primo mezzo passo falso, il pari a reti bianche di Firenze con la Viola. Nonostante le numerose critiche per la mancanza di bel gioco, la ‘Vecchia Signora’ supera anche Verona, Brescia e Spal fino al derby d’Italia del 6 ottobre a San Siro dove Sarri non stecca e la Juve torna a casa con un prezioso 2-1, decisivi gli argentini Dybala e Higuain.

Dopo il 2-1 casalingo col Bologna arriva il secondo pareggio della stagione, l’1-1 di Lecce. La vetta della classifica è sempre in mano ai bianconeri che infilano 4 successi di fila: Genoa, il derby col Toro deciso da De Ligt, 1-0 al Milan e l’1-3 di Bergamo contro l’Atalanta in rimonta. Arriviamo al primo dicembre quando la squadra di Sarri allo Stadium pareggia per la terza volta in stagione, 2-2 col Sassuolo, e la domenica successiva subisce il primo ko in campionato, 3-1 all’Olimpico contro la Lazio.

Accusato il colpo la Juve si riprende e vince con Udinese, Sampdoria, Cagliari, chiudendo il girone di andata battendo 2-1 la Roma all’Olimpico, di mezzo, era il 22 dicembre la delusione della Supercoppa italiana persa 3-1 a Riad contro la solita Lazio. Stesso punteggio contro il Parma fino all’ostacolo San Paolo dove i bianconeri vengono battuti 2-1 dal Napoli, siamo alla 21esima giornata.

Dopo un buon 3-0 alla Fiorentina arriva un nuovo passo falso, il terzo in Serie A e probabilmente il più inaspettato, 1-2 al Bentegodi col Verona. Da qui la Juve diventa uno schiacciasassi collezionando 7 successi di seguito: Brescia, Spal, 2-0 all’Inter di Conte nell’ultimo match prima del lockdown.

Dopo 3 mesi di stop, il 17 giugno all’Olimpico, la Juve vede sfumare la Coppa Italia, in finale si impone ai rigori il Napoli di Gattuso, ma i bianconeri risponde subito sul campo alle critiche e ai malumori della piazza, il 22 giugno supera 2-0 il Bologna al Dall’Ara, e poi 4-0 al Lecce, 3-1 a Marassi col Genoa, e 4-1 nel derby col Toro.

Il 7 luglio arriva la quarta sconfitta in campionato, a San Siro contro il Milan. Avanti di 2 gol i bianconeri accusano un blackout di 5 minuti in cui i rossoneri vanno a segno 3 volte chiudendo la partita con Rebic all’80’. La corsa scudetto sembra essersi riaperta, dietro Lazio, Atalanta e Inter sperano. Allo Stadium arriva la ‘terribile’ Atalanta ma i bianconeri reggono all’urto portando a casa un importante pareggio 2-2 grazie a un gol di Ronaldo su rigore al 90’. Il successivo pari 3-3 a Reggio Emilia col Sassuolo non complica la situazione in classifica.

Lunedì 20 luglio la prova di maturità, allo Stadium arriva la Lazio a lungo antagonista n.1 nella corsa scudetto. Ad illuminare la notte di Torino ci pensa CR7 con una doppietta, il primo gol su rigore, a cui replica il bomber biancoceleste Immobile in rete dal dischetto all’83’. La Juve sale a +8 sull’Inter che all’Olimpico pareggia nel recupero contro la Roma.

La quartultima di campionato vede i nerazzurri ospitare a San Siro la ‘coriacea’ Fiorentina, l’Inter non va oltre lo 0-0 regalando il primo match point ai bianconeri. Ventiquattro ore più tardi alla Dacia Arena la Juventus spreca l'occasione andando a perdere 2-1 in casa dell'Udinese. Il discorso è solo rimandato a oggi, quando allo Stadium i bianconeri ospitano la Sampdoria di Ranieri, 2-0 per la Juventus che può così festeggiare il 36mo titolo di campione d'Italia.