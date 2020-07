Juve, Pirlo nuovo allenatore Under 23

Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus Under 23. "Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che dopo 5 anni tornano a lavorare insieme. Andrea è infatti il nuovo allenatore dell'Under 23", rende noto la società bianconera.

Pirlo, ricorda la Juve, ha vestito la maglia bianconera dal 2011 al 2015 vincendo quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.