Gp Gran Bretagna, pole Hamilton

(Foto Afp)

Lewis Hamilton su Mercedes conquista la pole position (la settima su questa pista) nel Gp di Gran Bretagna che si corre domani sul circuito di Silverstone. Il britannico campione del mondo chiude col tempo di 1'24''303, alle sue spalle il compagno di scuderia Valtteri Bottas, +0''312, terza la Red Bull di Max Verstappen, +1''022 che sopravanza la Ferrari di Charles Leclerc, +1''124, decimo Sebastian Vettel, +2''036.

La terza fila del Gp di Gran Bretagna sarà appannaggio della McLaren di Lando Norris, in ritardo di 1''479 dalla pole di Hamilton, e dalla Racing Point di Lance Stroll, +1''536. In quarta fila scatteranno domani a Silverstone Carlos Sainz, McLaren, +1''662, e la Renault di Daniel Ricciardo, +1''706. Quinta fila per la Renault di Esteban Ocon, +1''906, e la Ferrari di Sebastian Vettel, +2''036.