(Afp)

Il Bayern Monaco si qualifica per le semifinali di Champions League, allo Stadio da Luz di Lisbona i bavaresi travolgono letteralmente il Barcellona di Lionel Messi con 8-2. Mercoledì prossimo, nel penultimo atto delle Final Eight, la squadra tedesca affronterà la vincente della sfida in programma domani tra Manchester City e Lione.