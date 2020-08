Barcellona: "Vogliamo tenere Messi". Ma lui tratta col City

(Afp)

"Noi pensiamo a Messi nel futuro del Barcellona. Vogliamo costruire un nuovo ciclo vincente al fianco del migliore del mondo e del migliore della storia. Ripeto, la nostra idea è costruire una squadra intorno a Leo Messi, lavoriamo per questo". Lo dice il direttore sportivo del Barcellona, Ramon Planes, all'indomani della decisione comunicata dal giocatore, intenzionato a lasciare il club.

"Non contempliamo nessuna uscita di Messi -prosegue Planes in conferenza stampa-. Lo rispettiamo, è il migliore del mondo, il futuro che abbiamo davanti è positivo e sono ottimista per quel che riguarda la squadra. Non ci spostiamo da questa idea, Messi ha dato tanto al Barça e il Barça ha dato tanto a Messi. Il matrimonio è stato positivo, vogliamo che prosegua. Capisco che sia una notizia importantissima, è normale, ma noi stiamo lavorando per trovare la miglior soluzione per il club e per Messi".

Secondo l'emittente catalana Rac1, però, il padre di Messi ha già avviato una trattativa con il Manchester City e in particolare con Ferran Soriano, ex presidente del Barça e amministratore delegato del club inglese. Messi firmerebbe per due anni e, porrebbe come condizione la permanenza del tecnico Pep Guardiola almeno per la prima stagione.