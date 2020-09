Roma rischia 0-3 a tavolino con Verona

(Fotogramma)

La Roma rischia la sconfitta per 3-0 a tavolino contro il Verona. Al 'Bentegodi' infatti, da regolamento, Amadou Diawara non avrebbe potuto scendere in campo, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dal club giallorosso ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli over.

All’inizio di ogni campionato di Serie A le squadre devono consegnare una lista di 25 giocatori, a cui aggiungere poi i calciatori under 22. Nella scorsa stagione Diawara era in questa seconda lista, il che ha permesso alla Roma di liberare una casella in più per un altro giocatore con un’età maggiore del centrocampista guineano. Nel frattempo, però, il 17 luglio Diawara ha compiuto 23 anni e avrebbe dovuto scalare nella lista principale, come da regolamento.

Un caso simile avvenne nel 2016 al Sassuolo, che si vide assegnare partita persa a tavolino con il Pescara per aver fatto giocare Antonino Ragusa senza averlo inserito nella lista dei 25.