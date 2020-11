Maradona e il tifo per il Papa conterraneo: "È fantastico"

(Fotogramma)

Bergoglio e Maradona. Il 'Pibe de oro' è stato un grande tifoso di papa Francesco, argentino come lui. Fu lui stesso a raccontarlo nel corso di un faccia a faccia in Vaticano. Accadde nell’aprile del 2015 in occasione di una iniziativa di "Scholas Occurentes", l'organizzazione educativa internazionale promossa dal Pontefice.

Maradona venne ricevuto da Bergoglio a Santa Marta e in quell’occasione disse: “Vorrei davvero ringraziare Francesco per tutto l'affetto che mi dà. Oggi credo che tutti noi riconosciamo che è un fenomeno, che farà qualcosa per i ragazzi e che abbiamo un Papa fantastico. Abbiamo parlato di molte cose, dell'impegno affinché i giocatori si uniscano e facciano qualcosa per i bambini che non mangiano in molte parti del mondo.Oggi posso dire di essere sostenitore di Francesco. Il primo sostenitore di Francesco sono io".

A proposito dell'incontro col Papa, Maradona raccontò ancora: "Il Santo Padre mi tratta come un fratello e tratta tutti nella stessa maniera. Lui tratta tutti allo stesso modo: bacia tutti, abbraccia tutti. Lui ha poco tempo a disposizione, lavora tantissimo ma trova sempre il tempo per tutti". I due argentini si incontrarono anche nel 2014 allo stadio Olimpico nell’ambito della partita della pace organizzata da Javier Zanetti.