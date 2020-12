Juve-Atalanta 1-1: Chiesa e Freuler gol, Cr7 sbaglia un rigore

Foto Afp

Una Juventus sciupona non va oltre il pareggio con l'Atalanta. All'Allianz Stadium finisce 1-1: Chiesa porta in vantaggio i bianconeri nel primo tempo, la Dea risponde nella ripresa con Freuler. La Juve fallisce la chance per tornare in vantaggio con Cristiano Ronaldo, che si fa parare un rigore da Gollini, e vede sfumare la possibile vittoria.