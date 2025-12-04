circle x black
Addio a Mabel Bocchi, la leggenda del basket italiano aveva 72 anni

Ha vinto 9 scudetti nel campionato italiano. Con la Nazionale (113 presenze e 1058 punti in totale) ha disputato tre Campionati Europei (terzo posto a Cagliari nel 1974) e un campionato del Mondo nel 1975 in Colombia

Mabel Bocchi - (Ipa)
Mabel Bocchi - (Ipa)
04 dicembre 2025 | 14.34
Redazione Adnkronos
Addio a Mabel Bocchi, "probabilmente la più famosa giocatrice di basket italiana di tutti i tempi": aveva 72 anni. Lo annuncia la Federbasket dal suo sito.

"Campione d'Europa di club con la Geas di Sesto San Giovanni (l'attuale Women Euroleague) nel 1978, primo titolo continentale femminile da parte di una squadra italiana di qualsiasi disciplina sportiva, ha poi vinto 9 scudetti nel campionato italiano - si legge - Con la Nazionale (113 presenze e 1058 punti in totale) ha disputato tre Campionati Europei (terzo posto a Cagliari nel 1974) e un campionato del Mondo nel 1975 in Colombia. Nel 2007 è stata la prima giocatrice a ricevere l'Italia Basket Hall of Fame, la massima onorificenza del basket italiano".

"Il presidente Giovanni Petrucci, ricevuta la drammatica notizia, interpretando il cordoglio della Fip e della pallacanestro italiana, ne piange la scomparsa nel ricordo di un'amicizia di una vita, da quando segretario generale la conobbe, ricordando i tanti momenti agonistici e i successi professionali che Mabel ha colto. Forte è il senso di vicinanza in questo momento del presidente Petrucci alla famiglia Bocchi. Sempre all'avanguardia, sempre innovatrice, dalla forte personalità, sempre se stessa, Mabel ci mancherà. Come persona e come protagonista del nostro mondo".

