Ajax-Inter oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Trasferta in Olanda per i nerazzurri di Chivu

Cristian Chivu - Fotogramma/IPA
Cristian Chivu - Fotogramma/IPA
17 settembre 2025 | 09.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Champions League e l'Inter sfida l'Ajax nella prima giornata della fase campionato dell'edizione 2025-26. Oggi, mercoledì 17 settembre, i nerazzurri sono impegnati in trasferta all'Amsterdam Arena contro gli olandesi di John Heitinga. La squadra di Chivu è subito chiamata a riscattare in Europa un inizio di campionato negativo, con due sconfitte nelle prime tre giornate di Serie A. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Ajax-Inter in tv e streaming.

Ajax-Inter, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Ajax-Inter, in campo stasera alle 21:

Ajax (4-3-3) Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts. All. Heitinga

Inter (3-5-2) Martinez; Akanji, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

Ajax-Inter, dove vederla in tv e streaming

La partita Ajax-Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video . La sfida di Champions sarà visibile anche in streaming con l’app di Prime Video.

