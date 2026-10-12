Ambasciata italiana in Mongolia organizza webinar per Giornata dello sport

E' stato incentrato sui valori olimpici, la diplomazia sportiva e il ruolo del calcio il webinar organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Mongolia in occasione della giornata italiana dello sport. Aperto dai saluti istituzionali dell’Ambasciatore Giovanna Piccarreta e del Presidente del Mongolian National Olympic Committee Battushig Batbold, l’evento si è concluso con un intervento dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Mongolia, Richard Buangan, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2028 di Los Angeles. L’Italia e gli USA si sono virtualmente passati il testimone dai giochi invernali di MilanoCortina2026 a quelli estivi di LA28.

Al webinar hanno partecipato il CT della Nazionale di calcio mongola (l’italiano Marco Ragini), che ha parlato della valorizzazione dei giovani talenti e delle prospettive di crescita del calcio in Mongolia; il ciclista mongolo Jambaljamts Sainbayar — reduce dalla splendida medaglia di bronzo ai Giochi Asiatici — e Alberto Zatta (Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Mongolia) che ha sottolineato le sinergie tra sport, innovazione e impresa, ivi incluse le infrastrutture sportive e il ruolo del settore privato in questo ambito.