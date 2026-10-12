circle x black
Cerca nel sito
 

Ambasciata italiana in Mongolia organizza webinar per Giornata dello sport

Ambasciata italiana in Mongolia organizza webinar per Giornata dello sport
12 ottobre 2026 | 09.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato incentrato sui valori olimpici, la diplomazia sportiva e il ruolo del calcio il webinar organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Mongolia in occasione della giornata italiana dello sport. Aperto dai saluti istituzionali dell’Ambasciatore Giovanna Piccarreta e del Presidente del Mongolian National Olympic Committee Battushig Batbold, l’evento si è concluso con un intervento dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Mongolia, Richard Buangan, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2028 di Los Angeles. L’Italia e gli USA si sono virtualmente passati il testimone dai giochi invernali di MilanoCortina2026 a quelli estivi di LA28.

Al webinar hanno partecipato il CT della Nazionale di calcio mongola (l’italiano Marco Ragini), che ha parlato della valorizzazione dei giovani talenti e delle prospettive di crescita del calcio in Mongolia; il ciclista mongolo Jambaljamts Sainbayar — reduce dalla splendida medaglia di bronzo ai Giochi Asiatici — e Alberto Zatta (Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Mongolia) che ha sottolineato le sinergie tra sport, innovazione e impresa, ivi incluse le infrastrutture sportive e il ruolo del settore privato in questo ambito.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giornata italiana dello sport diplomazia sportiva calcio Giochi Olimpici e Paralimpici 2028
Vedi anche
News to go
Consumi, Istat: nel 2025 spesa famiglie a 2.782 euro
Centrosinistra, Schlein: "Unica garanzia non fare errori 2022, con nostre divisioni Meloni a Chigi"
Sanremo, De Martino e la sfida del festival: "Ci metto entusiasmo e incoscienza" - Video
Roma, Svilar k.o. e un mese di stop: il video dell'infortunio
Bechis e Cardinaletti sposi, il matrimonio e il primo bacio tra marito e moglie - Video
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza