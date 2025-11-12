circle x black
Argentero e i 'nuovi' tifosi di tennis: "Ora se ne sono accorti tutti..."

L'attore ha pubblicato un tweet polemico dopo la vittoria di Musetti su De Minaur

Luca Argentero - Ipa/Fotogramma
12 novembre 2025 | 13.11
Redazione Adnkronos
Luca Argentero contro i 'nuovi' appassionati di tennis. Oggi, mercoledì 12 novembre, all'indomani dell'entusiasmante vittoria di Lorenzo Musetti contro Alex De Minaur alle Atp Finals, l'attore non ha commentato la rimonta da sogno dell'azzurro, che ha battuto l'australiano in tre set nella seconda partita del girone Jimmy Connors, ma si è soffermato su chi sta scoprendo in questi giorni, o da quando Sinner ha cominciato la sua scalata nel ranking, il tennis.

"Che bello che adesso tutti, ma proprio tutti, si accorgono di quanto e’ bello il tennis…", ha scritto Argentero sul proprio profilo X. Il tweet nasconde un velo di polemica per quelli che, nel mondo del calcio, si chiamano 'occasionali', ovvero chi tifa soltanto quando si vince. L'attore, evidentemente, apprezza da tempo il tennis e lo ha voluto rivendicare anche ora che, grazie all'ascesa della 'nuova' generazione azzurra, è diventato un fenomeno popolare.

