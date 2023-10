Arriva il gelato della Ryder cup

Il gelato artigianale italiano omaggia il golf mondiale. A realizzare il ‘Green Ice’ - presentato all’evento ‘Italy Best Golf Night’ presso i Mercati di Traiano – è stato il campione del mondo di gelateria Eugenio Morrone. Green Ice è ispirato al colore simbolico del campo da gioco, appunto il prato verde. Il fil rouge è la sostenibilità dove le materie prime utilizzate - latte e panna di alta qualità dell’Agro romano, zucchero integrale di barbabietola di produzione italiana, pistacchi siciliani tostati leggermente e raffinati in laboratorio al momento - sono tutte a filiera corta.

“Questo significa maggiore tracciabilità del prodotto, più sicurezza alimentare e grande valorizzazione dei prodotti del territorio. Il futuro del gelato è di poterlo anche legare a un processo produttivo a basso impatto ambientale e con macchinari di ultima generazione che hanno ridotti consumi energetici ed idrici, le lavorazioni sono tutte eseguite a freddo e nel rispetto della salubrità del gelato, quindi senza necessità quindi di impiegare fonti di calore”, ha spiegato il Maestro Gelatiere e campione del mondo Eugenio Morrone.

Sperimentatore, ricercatore della materia prima, innovatore e pluripremiato – nel 2022 è entrato anche nella Hall of Fame World Ranking – è un visionario del gelato sostenibile e il Green Ice in omaggio alla Ryder Cup si potrà degustare nel cuore di Trastevere nella sua gelateria ‘Fior di Luna’ in via della Lungaretta.