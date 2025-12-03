circle x black
Atalanta-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

I bergamaschi ospitano il Grifone negli ottavi di Coppa Italia

L'Atalanta - Ipa/Fotogramma
L'Atalanta - Ipa/Fotogramma
03 dicembre 2025 | 07.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tempo di Coppa Italia per l'Atalanta. I bergamaschi ospitano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Genoa - in diretta tv e streaming - alla New Balance Arena negli ottavi della coppa nazionale. La squadra di Palladino è reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, battuta 2-0 nell'ultimo turno di Serie A, mentre quella di De Rossi ha vinto contro l'Hellas Verona per 2-1 al Ferraris in campionato.

Atalanta-Genoa, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Genoa è in programma oggi, mercoledì 3 dicembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Atalanta-Genoa, dove vederla in tv

Atalanta-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.

 

