Torna la Champions League con la seconda giornata della fase campionato. Oggi, martedì 13 ottobre, l'Atletico Madrid ospita il Manchester United al Wanda Metropolitano nel big match di giornata. La squadra di Diego Simeone ha perso all'esordio in coppa contro il Liverpool, 2-1 il risultato ad Anfield, mentre gli inglesi hanno rifilato un 4-0 al Sabah nella prima partita della fase campionato.

Atletico Madrid-Manchester United, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Atletico Madrid-Manchester United, in campo alle 21:

Atletico Madrid (4-4-2) Oblak; Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo; Barrios, Koke, Cardoso, Baena; Lee Kang-in, David. All. Simeone

Manchester United (4-2-3-1) Lammens; Dalot, Yoro, Martínez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford; Matheus Cunha. All. Carrick

Atletico Madrid-Manchester United, dove vederla

La partita di Champions League tra Atletico Madrid e Manchester United sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.