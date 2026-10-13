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Champions League, oggi Atletico Madrid-Manchester United: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Simeone ospita gli inglesi nella seconda giornata della massima competizione europea

Diego Simeone - IPA
Diego Simeone - IPA
13 ottobre 2026 | 09.07
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna la Champions League con la seconda giornata della fase campionato. Oggi, martedì 13 ottobre, l'Atletico Madrid ospita il Manchester United al Wanda Metropolitano nel big match di giornata. La squadra di Diego Simeone ha perso all'esordio in coppa contro il Liverpool, 2-1 il risultato ad Anfield, mentre gli inglesi hanno rifilato un 4-0 al Sabah nella prima partita della fase campionato.

Atletico Madrid-Manchester United, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Atletico Madrid-Manchester United, in campo alle 21:

Atletico Madrid (4-4-2) Oblak; Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo; Barrios, Koke, Cardoso, Baena; Lee Kang-in, David. All. Simeone

Manchester United (4-2-3-1) Lammens; Dalot, Yoro, Martínez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford; Matheus Cunha. All. Carrick

Atletico Madrid-Manchester United, dove vederla

La partita di Champions League tra Atletico Madrid e Manchester United sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.

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Champions League Atletico Manchester United Atletico Madrid Manchester United
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