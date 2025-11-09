circle x black
Atp Finals, oggi si parte: da Alcaraz-De Minaur a Bolelli e Vavassori, il programma della prima giornata

Il fuoriclasse spagnolo darà il via al torneo di singolare contro l'australiano. Gli azzurri impegnati nel doppio contro i britannici Cash e Glasspool

Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
09 novembre 2025 | 10.05
Redazione Adnkronos
Il grande giorno è arrivato. Oggi, domenica 9 novembre, iniziano le Nitto Atp Finals 2025. Il 'Torneo dei maestri' andrà in scena ancora una volta a Torino per chiudere la stagione, assegnando anche la coppa del numero uno al miglior tennista del 2025. In questa prima giornata scenderà in campo nel singolare Carlos Alcaraz, che darà il via alla settimana piemontese contro Alex De Minaur. Da non dimenticare il torneo di doppio, con gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori pronti a regalare spettacolo. Ecco gli orari di oggi e dove vedere i match del 9 novembre in tv e streaming.

Atp Finals, programma 9 novembre

Ecco il programma di oggi, domenica 9 novembre:

11:30 Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) vs [6] Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER)

Non prima delle 14 [1] Carlos Alcaraz (ESP) vs [7] Alex de Minaur (AUS)

Non prima delle 18 [1] Julian Cash (GBR) / Lloyd Glasspool (GBR) vs [7] Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA)

Non prima delle 20:30 [3] Alexander Zverev (GER) vs [5] Ben Shelton (USA)

Atp Finals, dove vedere match oggi

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia su Sky Sport. I canali di riferimento del torneo saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Una partita al giorno del torneo sarà poi visibile in chiaro, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Sarà possibile vedere l'evento anche in streaming su Sky Go, NOW Tv e Tennis Tv. Un match al giorno sarà visibile su Rai Play.

