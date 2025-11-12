circle x black
Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
12 novembre 2025 | 13.28
Redazione Adnkronos
Lorenzo Musetti si gode il successo contro Alex De Minaur alle Atp Finals di Torino e adesso sogna in grande. La vittoria contro l'australiano ha regalato all'azzurro la possibilità di continuare a sperare nel sogno di un'incredibile qualificazione alle semifinali del 'Torneo dei Maestri'. Ma cosa servirà all'azzurro per andare avanti a Torino? Dovrà battere Carlos Alcaraz domani, giovedì 13 novembre, alle 20:30. Ma non solo. Ecco tutte le combinazioni.

Atp Finals, Musetti si qualifica alle semifinali se...

Intanto, per qualificarsi alle semifinali delle Atp Finals Musetti dovrà fare l'impresa e battere Carlos Alcaraz nel match di domani sera alla Inalpi Arena. Se Taylor Fritz (che ha battuto Lorenzo all'esordio) vincesse anche contro De Minaur, l’italiano dovrebbe a sua volta vincere contro lo spagnolo in due set (scenario che eliminerebbe Alcaraz, con qualificazione di Fritz). Non proprio una passeggiata. Il match tra De Minaur e Fritz è previsto alle 14. Tutta Italia, almeno domani, farà il tifo per l'australiano. In serata, la spinta per Musetti sarà doppia. Con un successo, negherebbe anche ad Alcaraz la certezza di chiudere il 2025 al numero uno. Spettatore interessato? Jannik Sinner.

