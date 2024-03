Il russo ha superato il cileno Nicolas Jarry nei quarti di finale per 6-2 7-6 in un'ora e 41'

Sarà Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner in semifinale all'Atp di Miami 2024. Il russo ha superato il cileno Nicolas Jarry nei quarti di finale per 6-2 7-6 in un'ora e 41'.

Sinner batte Machac e conquista le semifinali

Sinner è approdato ieri approda alle semifinali battendo in due set (6-4, 6-2) il 23enne ceco Tomas Machac, numero 60 del ranking che in Florida ha eliminato Rublev, Murray e Arnaldi. Nel match, durato un’ora e mezza, il tennista altoatesino ha sfruttato a dovere la possibilità di conquistare un break sul 4 a 3 nel primo set, vinto con un game a zero sul suo servizio, mentre nel secondo è subito passato in vantaggio arrivando a un 5 a 1 prima di concedere l'ultimo game al ceco sul suo servizio e quindi vincere al secondo match point.

Quando e dove vederlo

Il match sarà in programma venerdì 29 marzo. L'orario è ancora da stabilire, ma sarà trasmesso in diretta da Sky Sport su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max. Sarà possibile inoltre seguire la partita in streaming su NOW e SkyGo.