Il match non prima delle 20. L'azzurro sull'avversario: "So cosa aspettarmi da lui"

Jannik Sinner di nuovo in campo oggi, mercoledì 27 marzo, a caccia della semifinale a Miami. L'azzurro, terza testa di serie del seeding, affronta il ceco Tomas Machac, numero 60 del ranking. Sinner, che cerca la 20esima vittoria stagionale e la quarta semifinale del 2024, giocherà non prima delle 20. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.

"Non ci siamo mai affrontati ma guardo tanto tennis e so cosa aspettarmi da lui. Sta giocando un ottimo tennis, gioca con il braccio libero e non a caso in questo torneo ha già battuto Rublev e oggi Arnaldi. Gioca benissimo, solido, inoltre sa gestire bene le partite anche con il vento”, ha detto Sinner di Machac.