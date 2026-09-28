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Salute mentale e sport, lo psichiatra: "L'attività fisica fa bene al cervello e riduce lo stress"

Fernando Mora, primario del reparto di Psichiatria dell'Ospedale Universitario Infanta Leonor e professore all'Università Complutense di Madrid, ha spiegato i benefici dell'allenamento

Jogging - 123rf
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28 settembre 2026 | 11.32
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

L'attività fisica fa bene alla salute mentale. Numerose evidenze scientifiche dimostrano che l'esercizio e l'allenamento può aiutare a prevenire e a rafforzare la salute mentale di ogni persona, se unito ad altri fattori imprescindibili come il sonno e una dieta equilibrata.

A ribadirlo è stato Fernando Mora, primario del reparto di Psichiatria dell'Ospedale Universitario Infanta Leonor e professore all'Università Complutense di Madrid, che nel podcast 'Real Fooding' ha spiegato proprio come l'esercizio fisico impatti sulla salute mentale, contribuendo a tenere alto l'umore: "La maggior parte delle abitudini per prendersi cura della salute mentale sono legate a quelle per curare il fisico: sonno, alimentazione e allenamento", ha dichiarato lo psichiatra.

"L'esercizio fisico porta due benefici alla salute mentale: in primo luogo, riduce l'eccesso di cortisolo, come scientificamente provato, diminuendo così lo stress; in secondo luogo, aumenta la quantità di una sostanza presente nel cervello chiamata BDNF, che funge da una sorta di fertilizzante naturale per il cervello", ha spiegato, soffermandosi poi proprio sul BDNF (fattore neutrofico derivato dal cervello), che serve a "fornire ai nostri neuroni e alle cellule cerebrali il 'fertilizzante' necessario per continuare a crescere e svilupparsi, prevenire i disturbi mentali e migliorare la memoria. Pertanto, lo sport e l'attività fisica sono sempre importanti. Li prescrivo molto spesso ", ha rivelato Mora.

Tuttavia, lo psichiatra ha anche sottolineato l'importanza di conoscere i propri limiti, soprattutto quando si pratica sport: "È fondamentale saper adattare l'attività alle proprie capacità. Non si può semplicemente dire 'andrò a correre tutti i giorni'. No, se non si è mai praticato sport, è meglio iniziare con piccoli cambiamenti che alla fine faranno una grande differenza", ha spiegato, "senza dubbio, l'attività fisica è sempre importante, se adeguata alle capacità di ognuno, per mantenersi sani sia mentalmente che fisicamente a qualsiasi età".

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salute mentale attività fisica
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