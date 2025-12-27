circle x black
Cerca nel sito
 

Australian Open, forfait per Draper: "Soffro ancora per l'infortunio"

Il tennista britannico non ci sarà a Melbourne

Jack Draper - Ipa/Fotogramma
Jack Draper - Ipa/Fotogramma
27 dicembre 2025 | 10.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Primo forfait eccellente agli Australian Open 2026. Con il primo Slam della stagione che si avvicina (inizierà il 12 gennaio), si intensifica anche la preparazione dei tennisti, con Jannik Sinner tornato ad allenarsi sui soleggiati campi degli Emirati Arabi prima di fare ritorno in patria. L'azzurro dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Melbourne, ma chi non potrà sognare, almeno stavolta, il primo Slam della carriera è Jack Draper.

Il tennista inglese, scivolato al decimo posto del ranking Atp, è ancora reduce da un infortunio al braccio sinistro rimediato al secondo turno dello scorso Wimbledon, quando perse contro Marin Cilic e fu costretto a saltare il resto della stagione, perdendo punti importanti e l'occasione di qualificarsi alle Finals di Torino.

A dare l'annuncio del forfait è stato lo stesso Draper, con un video pubblicato sui propri canali social: "Io e il mio team abbiamo deciso di non partire per l'Australia quest'anno. È stata davvero una decisione difficile essendo l'Australian Open uno dei quattro tornei più importanti del nostro sport", ha detto rivolgendosi ai suoi fan, "purtroppo soffro ancora per questo infortunio, sono nelle fasi finali del percorso recupero e tornare in campo così presto in partite al meglio dei cinque set non sarebbe la scelta più intelligente per me e per il mio tennis".

"Ho affrontato un bel po' di ostacoli finora, ma questo è stato di gran lunga il più difficile, impegnativo e complesso che abbia mai avuto", ha spiegato Draper, "è strano: tutto questo sembra rendermi sempre più resiliente, più affamato e mi fa desiderare ancora di più di diventare il giocatore che voglio essere. Non vedo l'ora di tornare in campo nel 2026 e competere di nuovo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
australian open australian open 2026 draper australian open draper
Vedi anche
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza