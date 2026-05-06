circle x black
Cerca nel sito
 

Mendes rischia espulsione, Kompany chiede un rigore: caos in Bayern Monaco-Psg

Episodi arbitrali nella semifinale di ritorno di Champions League

Le proteste di Kane - Afp
Le proteste di Kane - Afp
06 maggio 2026 | 21.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caos in Bayern Monaco-Psg. Oggi, mercoledì 6 maggio, i bavaresi hanno ospitato i parigini nella semifinale di ritorno di Champions League, in una partita segnata anche da discusse decisioni arbitrali. A protestare, nel primo tempo dell'Allianz Arena, sono stati i tedeschi, che prima hanno chiesto l'espulsione di Nuno Mendes e poi hanno reclamato un calcio di rigore.

CTA

Il primo episodio arriva al 30'. Nuno Mendes, che aveva già rimediato un'ammonizione per fallo tattico su Olise, interviene con la mano e 'stoppa' la ripartenza del Bayern. I giocatori tedeschi e la panchina di Kompany chiedono immediatamente il secondo giallo, e la conseguente espulsione del terzino portoghese. L'arbitro Pinheiro però fischia un fallo precedente e assegna calcio di punizione al Psg, provocando l'ira dei padroni di casa.

L'atmosfera si accede ancora due minuti dopo. Vitinha rinvia dall'interno dell'area ma colpisce in pieno il braccio largo del compagno di squadra Joao Neves. Anche in questo caso proteste veementi del Bayern Monaco, che chiedeva a gran voce il calcio di rigore, ma l'arbitro fa segno di proseguire giudicando il contatto involontario.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bayern monaco psg bayern monaco psg champions league
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza