Matteo Berrettini e Vanessa Bellini ufficializzano la loro relazione. Da tempo si rincorrevano le voci secondo cui il tennista azzurro, reduce dall'eliminazione al primo turno del Masters 1000 di Shanghai per mano di Mannarino, stesse frequentando l'ex ballerina di Amici, che avrebbe conosciuto durante il concerto di Marracash.

Bellini era infatti una delle ballerini che faceva parte del corpo di ballo che ha animato il tour negli stadi del rapper e in quell'occasione avrebbe incontrato Berrettini, con cui è nata una frequentazione che sembra essersi trasformata in qualcosa di più. In occasione del suo compleanno, Bellini ha pubblicato un carosello di foto sul proprio profilo Instagram in cui compare proprio il tennista romano.

I due sono protagonisti di un tenero selfie sorridente in ascensore. "Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!", ha scritto Bellini, includendo, evidentemente, anche Berrettini, nella sua dedica speciale.